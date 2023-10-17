Уткин: Обогнать по аудитории РПЛ — не такой уж большой вопрос для Медиалиги

Известный блогервысказался о популярности медиафутбола в России.

«Во-первых, обогнать по аудитории РПЛ — не такой уж большой вопрос.

Во-вторых, в такой истории сложно говорить о дистанции пяти лет. Медиалига существует два года, если я ничего не путаю. Что будет через пять? Это своеобразный вопрос. Это как, допустим, мы с вами были бы муж и жена, у нас родилась девочка и мы стали определять, в какую секцию ее отдать — легкую атлетику или танцы.

Разумеется, потенциальная сила Медиалиги в том, что у нее аудитория, которая будет только расти. И она достаточно успешна уже сейчас, хотя дети в силу своего возраста мало интересны рекламодателям.

Посмотрите, какая реклама существовала на телевидении в хорошие времена. Бытовой техники, путешествий. В меньшей степени — автомобилей. Почему? Да потому что решения в семье принимает женщина — это логично и естественно. Ребенок не принимает финансовых решений. Кроме покупки жвачек. Или гаджетов, но тут как родители позволят.

Поэтому для Медиалиги было бы очень круто вырасти вместе с аудиторией. Предлагать ей что-то новое, сообразно ее взрослению», — приводит слова Уткина Sports.ru.