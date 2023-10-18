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    «Лас‑Пальмас» продлил контракт с главным тренером

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Футбол Испании Примера (Ла Лига) Лас-Пальмас
    Главный тренер «Лас-Пальмас» Хавьер Гарсия Пимьента подписал новый контракт с клубом.

    Хавьер Гарсия Пимьента
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    Хавьер Гарсия Пимьента

    Новое соглашение 49-летнего испанца рассчитано до 2025 года, сообщает пресс-служба островитян.

    Гарсия Пимьента возглавил «Лас-Пальмас» в январе прошлого года. До этого он тренировал молодежные команды «Барселоны» разных возрастов.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    По итогам сезона‑2022/23 «Лас‑Пальмас» под его руководством оформил выход в Примеру из Сегунды. На данный момент находится на 10‑м месте турнирной таблицы чемпионата Испании с 11 очками после девяти туров.

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