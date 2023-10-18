Канчельскис: Меня не удивило попадание в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ

Андрей Канчельскис Фото: globallookpress.com
«Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал.
Меня это не удивило — я хороший футболист. Только положительные эмоции.
Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь.
У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина», — приводит слова Канчельскиса Sport24.
Канчельскис был игроком «МЮ» с 1991 по 1995 год. В Англии он также известен по выступлениям за «Эвертон» и «Саутгемптон».
Первое место в рейтинге занял Тьерри Анри, на второй строчке оказался Криштиану Роналду, а на третьей — Алан Ширер.