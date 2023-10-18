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    Канчельскис: Меня не удивило попадание в топ-100 лучших игроков в истории АПЛ

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    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, что известный футбольный журнал FourFourTwo включил его в топ-100 лучших игроков в истории английской Премьер-лиги.

    Андрей Канчельскис
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    Андрей Канчельскис

    «Я попал в список 100 лучших в АПЛ? Мне друзья скидывали, говорили, что я попал.

    Меня это не удивило — я хороший футболист. Только положительные эмоции.

  • Канчельскис вошел в топ-100 лучших игроков АПЛ по версии FourFourTwo
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    • Самый лучший ли я из всех россиян, игравших в АПЛ? Знаю, что я хороший футболист, а рейтинги составляют журналисты. Это мнения журналистов в первую очередь.

    У нас много хороших ребят играли в АПЛ. Возьмите хотя бы Аршавина», — приводит слова Канчельскиса Sport24.

    Канчельскис был игроком «МЮ» с 1991 по 1995 год. В Англии он также известен по выступлениям за «Эвертон» и «Саутгемптон».

    Первое место в рейтинге занял Тьерри Анри, на второй строчке оказался Криштиану Роналду, а на третьей — Алан Ширер.

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