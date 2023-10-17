«Ювентус» намерен приобрести полузащитника «Тоттенхэма»

Полузащитник «Тоттенхэма»может продолжить карьеру в итальянской Серии А.

По информации La Gazzetta dello Sport, датчанин попал в список трансферных целей «Ювентуса».

Туринский клуб ищет игрока в центр поля в связи с возможной дисквалификацией сразу двух игроков — Поля Погба и Николо Фаджоли. Француз в ближайшее время может быть отстранен за употребление допинга, а итальянец — за совершение ставок на нелегальных платформах.

Источник отмечает, что «Тоттенхэм» оценивает Хейбьерга в 30 миллионов фунтов. Кроме того, в подписании игрока также заинтересован мадридский «Атлетико».

Напомним, Хейбьерг оказался в числе самых подешевевших игроков АПЛ по версии Transfermarkt. Известный портал оценивает его стоимость в 32 миллиона евро.