Санчо, Хёйбьерг и Фофана в числе самых подешевших игроков АПЛ по версии Transfermarkt

Уэсли Фофана Фото: globallookpress.com
В число футболистов, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости оказались: защитник Уэсли Фофана (Челси), полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм), Джейдон Санчо (МЮ).
Полный список Топ-10 самых подешевевших игроков АПЛ выглядит так:
1. Уэсли Фофана («Челси», € 40 (-15) млн).
2. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», € 32 (-13) млн).
3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»,
4. Рис Джеймс («Челси», € 55 (-10) млн).
5. Антони («Манчестер Юнайтед», € 50 (-10) млн).
6. Жоржиньо («Арсенал», € 15 (-10) млн).
7. Ришарлисон («Тоттенхэм, € 40 (-8) млн).
8. Аарон Рамсдейл (»Арсенал«, € 32 (-8) млн).
9. Тимоти Кастань (»Фулхэм«, € 17 (-8) млн).
10. Марк Кукурелья (»Челси«, € 28 (-7) млн).