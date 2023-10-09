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    Санчо, Хёйбьерг и Фофана в числе самых подешевших игроков АПЛ по версии Transfermarkt

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    Популярный портал Transfermarkt пересчитал стоимость игроков АПЛ после окончания летнего трансферного окна и представил их новую цену.

    Уэсли Фофана
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    Уэсли Фофана

    В число футболистов, которые больше всех потеряли в трансферной стоимости оказались: защитник Уэсли Фофана (Челси), полузащитники Пьер-Эмиль Хёйбьерг (Тоттенхэм), Джейдон Санчо (МЮ).

    Полный список Топ-10 самых подешевевших игроков АПЛ выглядит так:

    1. Уэсли Фофана («Челси», € 40 (-15) млн).
    2. Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхэм», € 32 (-13) млн).
    3. Джейдон Санчо («Манчестер Юнайтед»,
    4. Рис Джеймс («Челси», € 55 (-10) млн).
    5. Антони («Манчестер Юнайтед», € 50 (-10) млн).
    6. Жоржиньо («Арсенал», € 15 (-10) млн).
    7. Ришарлисон («Тоттенхэм, € 40 (-8) млн).
    8. Аарон Рамсдейл (»Арсенал«, € 32 (-8) млн).
    9. Тимоти Кастань (»Фулхэм«, € 17 (-8) млн).
    10. Марк Кукурелья (»Челси«, € 28 (-7) млн).

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