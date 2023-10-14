В Италии опубликовали список футболистов, делавших нелегальные ставки. Среди них есть топ-игроки

Итальянский журналист Фабрицио Корона назвал имена футболистов, которых подозревают в совершении ставок на нелегальных платформах.

По данным источника, этим могли заниматься Николо Фаджоли, Федерико Гатти (оба — «Ювентус»), Николо Дзаньоло («Астон Вилла»), Сандро Тонали («Ньюкасл»), Алессандро Флоренци («Милан»), Никола Залевски, Джанлука Манчини, Феликс Офена-Гьян (все —«Рома»), Маттиа Дзакканьи, Мануэль Лаццари, Николо Ровелла, Лука Пеллегрини (все — «Лацио»), Доменико Берарди («Сассуоло»), Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Лука Дзанимачча («Кремонезе») и Антонио Галло («Лечче»).

В Италии футболисты могут делать ставки только на другие виды спорта.

Ранее появилась информация, что полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальном совершении ставок. Сообщалось, что правоохранители получили доступ к его и многим другим профилям. Полиция вышла на след Фаджоли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.