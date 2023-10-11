Игрока «Ювентуса» могут дисквалифицировать за нелегальные ставки

Полузащитник «Ювентуса»находится под следствием по обвинению в нелегальном совершении ставок.

По информации La Gazzetta dello Sport, 22-летний футболист делал ставки на нелегальных платформах.

Источник утверждает, что правоохранители получили доступ к его и многим другим профилям.

Также отмечается, что полиция вышла на след Фаджоли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.

В Италии футболисты могут делать ставки только на другие виды спорта.

Фаджоли могут дисквалифицировать на срок до трех лет, если его вина будет доказана.

Напомним, ранее полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон.