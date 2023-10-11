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    Игрока «Ювентуса» могут дисквалифицировать за нелегальные ставки

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    Полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли находится под следствием по обвинению в нелегальном совершении ставок.

    Николо Фаджоли
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    Николо Фаджоли

    По информации La Gazzetta dello Sport, 22-летний футболист делал ставки на нелегальных платформах.

    Источник утверждает, что правоохранители получили доступ к его и многим другим профилям.

    Также отмечается, что полиция вышла на след Фаджоли в рамках расследования прокуратуры Турина в отношении букмекерских компаний, которые ведут деятельность в интернете.

    В Италии футболисты могут делать ставки только на другие виды спорта.

    Фаджоли могут дисквалифицировать на срок до трех лет, если его вина будет доказана.

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