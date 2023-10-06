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    • Погба повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон
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    Погба повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон

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    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    В новой пробе 30-летнего французского футболиста снова было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

    Первый раз Погба провалил допинг-тест после выездного матча «Ювентуса» с «Удинезе», в котором даже не принимал участия. Вскоре после этого он был временно отстранен Антидопинговым трибуналом Италии.

    Погда грозит дисквалификацию до четырех лет.

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    • В текущем сезоне Погба провел в чемпионате Италии два матча, в которых не отметился результативными действиями.

    Сообщалось, что «Ювентус» может разорвать контракт с Погба, если вина игрока будет доказана.

    Кроме того, ранее появилась информация, что «Ювентус» уже ищет игрока на замену Погба.

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