Погба повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон

Полузащитник «Ювентуса»повторно сдал положительный допинг‑тест на тестостерон, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В новой пробе 30-летнего французского футболиста снова было обнаружено повышенное содержание тестостерона.

Первый раз Погба провалил допинг-тест после выездного матча «Ювентуса» с «Удинезе», в котором даже не принимал участия. Вскоре после этого он был временно отстранен Антидопинговым трибуналом Италии.

Погда грозит дисквалификацию до четырех лет.

В текущем сезоне Погба провел в чемпионате Италии два матча, в которых не отметился результативными действиями.

Сообщалось, что «Ювентус» может разорвать контракт с Погба, если вина игрока будет доказана.

Кроме того, ранее появилась информация, что «Ювентус» уже ищет игрока на замену Погба.