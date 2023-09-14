Стало известно, кого может подписать «Ювентус» на замену Погба

Полузащитникможет перейти в. Об этом сообщает Goal.

Стало известно, что боссы «старой синьоры» видет в Парти подходящую замену Полю Погба, который недавно провалил допинг-тест на тестостерон. Французский полузащитник может быть дисквалифицирован до 4-х лет.

Боссы «Арсенала» не хотят продавать Парти, даже несмотря на подписание полузащитника Деклана Райса. Несмотря на это, «канониры» согласятся на трансфер, если получат выгодное предложение.

В прошлом сезоне Парти провел 33 матча за «Арсенал» в АПЛ и забил 3 гола. В сезоне 2023/2024 полузащитник принял участие в 3-х встречах и не отметился результативными действиями.