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    Стало известно, кого может подписать «Ювентус» на замену Погба

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    Полузащитник «Арсенала» Томас Парти может перейти в «Ювентус». Об этом сообщает Goal.

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    Стало известно, что боссы «старой синьоры» видет в Парти подходящую замену Полю Погба, который недавно провалил допинг-тест на тестостерон. Французский полузащитник может быть дисквалифицирован до 4-х лет.

    Боссы «Арсенала» не хотят продавать Парти, даже несмотря на подписание полузащитника Деклана Райса. Несмотря на это, «канониры» согласятся на трансфер, если получат выгодное предложение.

    В прошлом сезоне Парти провел 33 матча за «Арсенал» в АПЛ и забил 3 гола. В сезоне 2023/2024 полузащитник принял участие в 3-х встречах и не отметился результативными действиями.

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