Погба из-за допинга будет получать в «Ювентусе» минимальную зарплату

По данным Goal, французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба после обнаружения у него допинга станет получать всего € 2 тыс в месяц. До проваленного теста его зарплата в «старой синьоре» была равна € 873 тыс.

Погба не сдал очередной допинг-тест, его дисквалификация продлена теперь на неопределенный срок. Также ему грозит расторжение контракта с клубом, если спортивный суд признает вину француза в употреблении допинга.

«Ювентус» пока не принял кардинальных мер по отношению к полузащитнику, но уже уведомил его о снижении зарплаты до минимально установленной Итальянской ассоциацией футболистов величины (€ 2 тыс в месяц).

Соглашение Поля Погба с «Ювентусом» действует до 2026 года, за год он получал порядка € 10,48 млн.