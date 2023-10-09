Погба из-за допинга будет получать в «Ювентусе» минимальную зарплату

Поль Погба Фото: globallookpress.com
Погба не сдал очередной допинг-тест, его дисквалификация продлена теперь на неопределенный срок. Также ему грозит расторжение контракта с клубом, если спортивный суд признает вину француза в употреблении допинга.
«Ювентус» пока не принял кардинальных мер по отношению к полузащитнику, но уже уведомил его о снижении зарплаты до минимально установленной Итальянской ассоциацией футболистов величины (€ 2 тыс в месяц).
Соглашение Поля Погба с «Ювентусом» действует до 2026 года, за год он получал порядка € 10,48 млн.