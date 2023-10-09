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    Погба из-за допинга будет получать в «Ювентусе» минимальную зарплату

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    По данным Goal, французский полузащитник «Ювентуса» Поль Погба после обнаружения у него допинга станет получать всего € 2 тыс в месяц. До проваленного теста его зарплата в «старой синьоре» была равна € 873 тыс.

    Поль Погба
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    Поль Погба

    Погба не сдал очередной допинг-тест, его дисквалификация продлена теперь на неопределенный срок. Также ему грозит расторжение контракта с клубом, если спортивный суд признает вину француза в употреблении допинга.

    «Ювентус» пока не принял кардинальных мер по отношению к полузащитнику, но уже уведомил его о снижении зарплаты до минимально установленной Итальянской ассоциацией футболистов величины (€ 2 тыс в месяц).

    Соглашение Поля Погба с «Ювентусом» действует до 2026 года, за год он получал порядка € 10,48 млн.

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