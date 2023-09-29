«Барселоне» грозит банкротство и исчезновение из-за дела Негрейры

может прекратить существование, если будет доказано, что клуб в разные годы давал взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации

Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре считает, что каталонский клуб нарушил закон, выплатив в общей сложности около 7,5 миллионаа евро компаниям Негрейры в 2001–2018 годах.

Во взяточничестве также обвинены сам Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель.

По информации The Telegraph, если их вина будет доказана, «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба. А это, в свою очередь, приведет к ее банкротству.

Негрейра ранее заявил, что платежи были платой за консультации по судейству«. "Барселона" хотела убедиться, что арбитры не засуживают ее в матчах чемпионата Испании.