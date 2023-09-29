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    «Барселоне» грозит банкротство и исчезновение из-за дела Негрейры

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    «Барселона» может прекратить существование, если будет доказано, что клуб в разные годы давал взятки бывшему вице-президенту технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейре.

    Жозеп Бартомеу — бывший президент «Барселоны»
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    Жозеп Бартомеу — бывший президент «Барселоны»

    Ранее стало известно, что глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре считает, что каталонский клуб нарушил закон, выплатив в общей сложности около 7,5 миллионаа евро компаниям Негрейры в 2001–2018 годах.

    Во взяточничестве также обвинены сам Негрейра, его сын и бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель.

    По информации The Telegraph, если их вина будет доказана, «Барселона» может быть отстранена от деятельности в качестве профессионального футбольного клуба. А это, в свою очередь, приведет к ее банкротству.

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    • Негрейра ранее заявил, что платежи были платой за консультации по судейству«. "Барселона" хотела убедиться, что арбитры не засуживают ее в матчах чемпионата Испании.

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