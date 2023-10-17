В 19:30 17.10.2023начнут матч в группе H отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года.

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Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Франция U21» — «Кипр U21». Коэффициент ставки — 2.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:4. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 4:4.

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