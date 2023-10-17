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    Молодежка Франции забьет много голов?

    Франция (до 21 года) — Кипр (до 21 года). Ставка (к. 2.15) и прогноз на футбол, квалификация молодежного Евро-2025, 17 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на сборную Франции Прогнозы на футбол Франции Прогнозы на Сборная Кипра
    Прогноз и ставки на Франция (до 21 года) — Кипр (до 21 года)
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    Франция (до 21 года)
    17 октября в матче квалификации молодежного Евро-2025 сыграют сборные Франции (до 21 года) и Кипром (до 21 года). Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Франция (до 21 года) — Кипр (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа H 17 Октября 2023 года
    Франция U21
  • Париж
    •  Франция U21 19:30 Кипр U21 Кипр U21
  • U21 Евро-2025. Отбор. Группа D
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    Франция (до 21 года)

    Молодежка Франции добро начала квалификацию Евро-2025 (до 21 года). Сборная безусловно является главным фаворитом этой группы и всего турнира и первые матчи показывают, насколько серьезно настроена Францию (до 21 года) на положительный результат.

    Несмотря на это, в последнем туре молодежка Франции еле-еле обыграла Боснию и Герцеговину (до 21 года) (2:1), забив победный гол лишь на 90+2-й минуте, и это настораживает. Да, команда владела преимуществом практически весь матч, но не смогла по-настоящему реализовать свои моменты.

    Коэффициенты матча Франция U21 — Кипр U21

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    Хотя в другом матче Франция (до 21 года) не испытала проблем с молодежкой Словении (4:0), не позволив своему сопернику ничего в атаке. В том матче дублем отметился форвард Франции (до 21 года) Брэдли Барколя, который в этом сезоне уже дебютировал за основную команду ПСЖ, сыграв 5 матчей в Лиге 1.

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    В предстоящем матче Франция (до 21 года) встретится с молодежкой Кипра, которая считается одним из аутсайдеров этой группы. Французы проведут 1-й домашний матч в квалификации, и она будет в полной боевой готовности...

    Кипр (до 21 года)

    Нужно признать, что у молодежки Кипра — минимум шансов поехать на чемпионат Европы в 2025-м году. Команда не лучшим образом стартовала в этой квалификации, даже набрав очко.

    В предстоящем матче Кипр (до 21 года) встретится с фаворитом турнира молодежкой Франции, и чуда, скорее всего, не произойдет — сборная проиграет французам, отдалившись от 2-й строчки, за которую теоретически может побороться.

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    • В 1-м туре Кипр (до 21 года) неожиданно сыграл вничью с молодежной сборной Австрии (1:1), сравняв счет на 76-й минуте встречи. На 51-й минуте молодежка Австрии осталась в меньшинстве, что помогло Кипру (до 21 года) добиться результата, но в следующем матче все встало на свои места.

    Молодежная кипрская сборная крупно уступила Словении (до 21 года) (0:3), не самому сильному сопернику. Кипр (до 21 года) даже больше владел мячом, но в атаке ничего не получилось и вряд-ли получится в матче с молодежкой Франции...

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Франции (до 21 года) можно поставить за 1.04. Выигрыш гостей идет с коэффициентом 40.00. Ничья оценена — в 11.00.

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    Франция (до 21 года) куда сильнее своего соперника. Можно предположить, что хозяева крупно обыграют Кипр (до 21 года).

    Можно сделать ставку на победу Франции (до 21 года) с форой (-3.5) с коэффициентом 2.15.

    Еще один наш прогноз — тотал 3.5 больше за 1.70.

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    Франция (до 21 года) — Кипр (до 21 года): прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.10.2023. Прогнозы на футбол. Молодежка Франции забьет много голов?
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