Голкипер Беларуси о ничьей со Швейцарией: Ведя 3:1, надо доводить игру до победы

Вратарь сборной Беларусивысказался о ничейном результате в матче 8-го тура квалификации Евро-2024 со Швейцарией (3:3).

«На первое место я ставлю командный результат. Конечно, ничья в Швейцарии с такой квалифицированной командой и топовыми игроками дорогого стоит. Но по тому, как развивалась игра, хотелось бы большего.

Сыграли 3:3, провели хорошую игру, терпели, были моменты, когда приходилось действовать от обороны. Я делал свою работу. Много выручил, но и три пропустил. Есть над чем подумать.

Смешанные чувства. Если бы перед матчем нам сказали, что мы сыграем вничью… Я бы сказал, что это хороший результат. Учитывая силу соперника — это класс. Но ведя 3:1, надо доводить игру до победы», — приводятся слова Игнатовича на сайте АБФФ.

После ничейного результата со Швейцарией Беларусь потеряла шансы на выход в чемпионат Европы 2024 года. В следующем матче белорусская сборная сыграет с Андоррой 16-го ноября.