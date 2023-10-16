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    Голкипер Беларуси о ничьей со Швейцарией: Ведя 3:1, надо доводить игру до победы

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    Вратарь сборной Беларуси Сергей Игнатович высказался о ничейном результате в матче 8-го тура квалификации Евро-2024 со Швейцарией (3:3).

    Фрагмент матча Швейцария — Беларусь
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    Фрагмент матча Швейцария — Беларусь

    «На первое место я ставлю командный результат. Конечно, ничья в Швейцарии с такой квалифицированной командой и топовыми игроками дорогого стоит. Но по тому, как развивалась игра, хотелось бы большего.

    Сыграли 3:3, провели хорошую игру, терпели, были моменты, когда приходилось действовать от обороны. Я делал свою работу. Много выручил, но и три пропустил. Есть над чем подумать.

    Смешанные чувства. Если бы перед матчем нам сказали, что мы сыграем вничью… Я бы сказал, что это хороший результат. Учитывая силу соперника — это класс. Но ведя 3:1, надо доводить игру до победы», — приводятся слова Игнатовича на сайте АБФФ.

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