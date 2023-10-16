«Атлетико» готов продать «Барселоне» Феликса, но при одном условии

Мадридскийготов вести спереговоры о трансфере

Перед началом сезона португалец перешел из «Атлетико» в «Барселону» на правах аренды.

По информации журналиста Тони Хуанмарти, руководство «Атлетико» уже сообщило «Барселоне» о готовности продать Феликса за 80 миллионов евро.

Кроме того, есть вариант, при котором «Барса» продлит аренду Жоау до лета 2025 года, а потом выкупит игрока за 40 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Феликса в 55 миллионов евро. В текущем чемпионате Испании он провел шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, «Атлетико» купил Феликса у португальской «Бенфики» в 2019 году за 120 миллионов евро.