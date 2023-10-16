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    «Атлетико» готов продать «Барселоне» Феликса, но при одном условии

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    Мадридский «Атлетико» готов вести с «Барселоной» переговоры о трансфере Жоау Феликса.

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    Перед началом сезона португалец перешел из «Атлетико» в «Барселону» на правах аренды.

    По информации журналиста Тони Хуанмарти, руководство «Атлетико» уже сообщило «Барселоне» о готовности продать Феликса за 80 миллионов евро.

    Кроме того, есть вариант, при котором «Барса» продлит аренду Жоау до лета 2025 года, а потом выкупит игрока за 40 миллионов евро.

    Transfermarkt оценивает стоимость Феликса в 55 миллионов евро. В текущем чемпионате Испании он провел шесть матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, «Атлетико» купил Феликса у португальской «Бенфики» в 2019 году за 120 миллионов евро.

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