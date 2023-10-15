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    Турция — Латвия: смотреть онлайн в прямом эфире

    15.10.2023 в 21:45 начнется матч в группе D квалификации футбольного Евро-2024 Турция — Латвия

    Футбол Сборная Турции Сборная Латвии
    Турция и Латвия начнут матч в 21:45 в группе D квалификации футбольного Евро-2024, 15.10.2023.

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    Последний матч между собой: Латвия — Турция 2:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Турция»).

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