В матче 8-го тура квалификации Евро-2024 встретятся сборные Турции и Латвии. Игра запланирована на 15 октября. Начало в 21:45 мск. Турция — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Турция

«Лунные звезды» продолжают борьбу за попадание на чемпионат Европы и пока у них это очень хорошо получается. Турецкая национальная команда в шести матчах смогла добыть четыре победы, один раз проиграла и однажды сыграла вничью. В итоге главная команда Турции имеет в своем активе 13 очков.

Турция занимает уверенное первое место в турнирной таблице. Турки на три балла опережают вторую Хорватию и на шесть — третью Армению. Сборная Турции смогла девять раз поразить ворота соперников и шесть раз пропустила в свои.

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Думается, что уже вряд ли кто-то сможет помешать турецкой сборной пробиться на главный турнир четырехлетия в Старом Свете. Недавно в команде сменился тренер. На смену немецкому специалисту Штефану Кунцу пришел итальянец Винченцо Монтелла.

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В последней игре сборная Турции на выезде переиграла команду Хорватии (0:1). До этого же была домашняя ничья с Арменией (1:1), а также победы над Уэльсом (2:0) и Латвией (3:2). А вот перед этим было поражение от Хорватии (0:2).

Латвия

Латвийская национальная команда уже лишилась шансов на то, чтобы пробиться на чемпионат Европы. «Красно-бело-красные» проиграли в первых пяти матчах квалификации, а вот в последней игре добыли победу. В итоге в активе латвийцев только три очка.

Главная команда Латвии продолжает идти на последнем месте в турнирной таблице. Она на четыре пункта отстает от национальных команд Армении и Уэльса. Сборная Латвии смогла забить пять мячей в ворота соперников, а в свои пропустила целых тринадцать.

В последней игре подопечные Дайниса Казакевича неожиданно взяли верх над Арменией (2:0), а до этого были поражения от Уэльса (0:2 и 0:1), Хорватии (0:5), Турции (2:3) и той же Армении (1:2).

В прошлом году Латвия выиграла свою группу в Лиге D Лиги наций. Команда набрала 13 очков из 18 возможных и стала первой, опередив сборные Лихтенштейна, Андорры и Молдовы. Теперь латвийская команда будет выступать в Лиге С.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Турции предлагают поставить за 1.13.

На викторию Латвии дают 26.00, ничья оценена в 8.60.

Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

Также поставим на то, что Турция не сможет добыть крупную победу.