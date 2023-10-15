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    Турция и Латвия забьют друг другу

    Турция — Латвия. Ставки (к. 1.90) и прогноз на футбол, квалификация Евро-2024, 15 октября 2023 года

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    Сборная Турции
    В матче 8-го тура квалификации Евро-2024 встретятся сборные Турции и Латвии. Игра запланирована на 15 октября. Начало в 21:45 мск. Турция — Латвия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа D 15 Октября 2023 года
    Турция
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    Турция

    «Лунные звезды» продолжают борьбу за попадание на чемпионат Европы и пока у них это очень хорошо получается. Турецкая национальная команда в шести матчах смогла добыть четыре победы, один раз проиграла и однажды сыграла вничью. В итоге главная команда Турции имеет в своем активе 13 очков.

    Турция занимает уверенное первое место в турнирной таблице. Турки на три балла опережают вторую Хорватию и на шесть — третью Армению. Сборная Турции смогла девять раз поразить ворота соперников и шесть раз пропустила в свои.

    Коэффициенты матча Турция — Латвия

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    Думается, что уже вряд ли кто-то сможет помешать турецкой сборной пробиться на главный турнир четырехлетия в Старом Свете. Недавно в команде сменился тренер. На смену немецкому специалисту Штефану Кунцу пришел итальянец Винченцо Монтелла.

    Все прогнозы на Евро-2024

    В последней игре сборная Турции на выезде переиграла команду Хорватии (0:1). До этого же была домашняя ничья с Арменией (1:1), а также победы над Уэльсом (2:0) и Латвией (3:2). А вот перед этим было поражение от Хорватии (0:2).

    Латвия

    Латвийская национальная команда уже лишилась шансов на то, чтобы пробиться на чемпионат Европы. «Красно-бело-красные» проиграли в первых пяти матчах квалификации, а вот в последней игре добыли победу. В итоге в активе латвийцев только три очка.

    Главная команда Латвии продолжает идти на последнем месте в турнирной таблице. Она на четыре пункта отстает от национальных команд Армении и Уэльса. Сборная Латвии смогла забить пять мячей в ворота соперников, а в свои пропустила целых тринадцать.

    В последней игре подопечные Дайниса Казакевича неожиданно взяли верх над Арменией (2:0), а до этого были поражения от Уэльса (0:2 и 0:1), Хорватии (0:5), Турции (2:3) и той же Армении (1:2).

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    • В прошлом году Латвия выиграла свою группу в Лиге D Лиги наций. Команда набрала 13 очков из 18 возможных и стала первой, опередив сборные Лихтенштейна, Андорры и Молдовы. Теперь латвийская команда будет выступать в Лиге С.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Турции предлагают поставить за 1.13.

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    На викторию Латвии дают 26.00, ничья оценена в 8.60.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить.

    Также поставим на то, что Турция не сможет добыть крупную победу.

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    Турция — Латвия: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 15.10.2023. Прогнозы на футбол. Турция и Латвия забьют друг другу
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