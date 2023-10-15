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    • Карпин заявил, что уйдет из «Ростова», если со сборной России снимут бан
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    Карпин заявил, что уйдет из «Ростова», если со сборной России снимут бан

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    Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин рассказал, что будет делать, если со национальную команду допустят до международных соревнований.

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    «Слова Мостового про моё совмещение? Смеюсь. Какая там логика-то? Он говорит, что нигде этого нет? А где-то сборная забанена? Когда сборная не была забанена, я тренировал в сборной.

    Если нас вернут завтра, я уйду из "Ростова". Есть договоренность», — передает слова Карпина Чемпионат.

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    • После 11-и туров «Ростов» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе.

    Напомним, что 16-го октября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кенией. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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