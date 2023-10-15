Карпин заявил, что уйдет из «Ростова», если со сборной России снимут бан

Главный тренери сборной Россиирассказал, что будет делать, если со национальную команду допустят до международных соревнований.

«Слова Мостового про моё совмещение? Смеюсь. Какая там логика-то? Он говорит, что нигде этого нет? А где-то сборная забанена? Когда сборная не была забанена, я тренировал в сборной.

Если нас вернут завтра, я уйду из "Ростова". Есть договоренность», — передает слова Карпина Чемпионат.

После 11-и туров «Ростов» занимает 14-е место в таблице РПЛ с 10-ю очками в активе.

Напомним, что 16-го октября сборная России сыграет в товарищеском матче с Кенией. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.