Сборные Кении и России сыграют в Турции в рамках товарищеского матча. Игра пройдет 16 октября, начало — в 19:00 мск. Кения — Россия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Кения

Кенийская национальная команда в 2023 году также проводила исключительно товарищеские поединки. Главная команда африканской страны провела два спарринга в сентябре, когда она в родных стенах уступила Южному Судану (0:1), но на выезде одолела Катар (2:1).

Также в марте Кения на выезде минимально уступила Ирану (1:2), а в июне в гостях сломила сопротивление Пакистана (1:0), но уступила Маврикию (0:1).

«Целью этих товарищеских матчей является не только результат, но и открытие возможностей для кенийского футбола. Я надеюсь, что такие матчи прорекламируют кенийский футбол, а в долгосрочной перспективе принесут нашим клубам доход за счет трансферных выплат», — заявил по поводу матча с Россией наставник кенийцев Энгин Фырат.

Все прогнозы на футбол

Последний официальный матч сборная Кении провела еще в ноябре 2021 года, когда в рамках отбора на ЧМ-2022 переиграла Руанду (2:1). Это ей не помогло и команда заняла только третье место в турнирной таблице своей группы, пропустив вперед Мали и Уганду.

Россия

Сборная России продолжает быть отстраненной от международных матчей и лишь иногда собирается вместе, чтобы провести контрольные игры с не самыми сильными командами и напоминать о себе.

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Перед сентябрьским сбором, во время которого россияне сыграли вничью с олимпийской командой Египта (1:1), проиграли ей же (1:2) и не смогли выявить победителя в противостоянии с Катаром (1:1), подопечные Валерия Карпина собирались вместе еще в марте. Тогда главная команда страны на выезде сыграла вничью с Ираном (1:1), но одолела Ирак (2:0).

В октябре Россия уже успела провести матч против Камеруна. Россияне смогли в Москве одолеть камерунцев (1:0). Именно этот поединок эксперты в один голос назвали самым главным с февраля 2022 года, поскольку соперник был самым серьезным.

В 2022 году, уже после отстранения, национальная команда России также в товарищеских матчах переиграла Кыргызстан (2:1), но сыграла вничью с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом Россию, коэффициент на победу которой равен 1,88.

Успех Кении оценивается в 4,30, ничья — в 3,50.

Поставим на то, что сборная России одержит победу.

Также сделаем ставку на то, что команды не смогут пробить тотал и не забьют три мяча на двоих.