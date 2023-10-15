Источник: Дани Алвес готов признать свою вину

Бывший защитники сборной Бразилиипоменял адвоката и может сменить свою стратегию защиты в суде, которая предусматривает признание вины. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Дани Алвес находится под стражей больше полугода. Недавно экс-футболист сменил адвоката. Теперь интересы бразильца представляет адвокат Инес Гвардиола, который специализируется на сексуальном насилии и уголовном праве.

Дани Алвес может сменить стратегию защиты в суде. В случае этого исхода бразилец должен будет выплатить потерпевшей денежную сумму за причинённый ущерб, которая ещё не определена и признать свою вину для того, чтобы максимально сократить свой срок. Сейчас Алвесу может грозить от 8-и до 10-и лет лишения свободы.

Напомним, что в январе 2023 года бразилец был задержан по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.