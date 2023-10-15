ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ГавиДебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави?
  • 00:07
    • Гол Гюндогана помог Германии обыграть США в товарищеском матче
  • 23:40
    • Италия разгромила Мальту в отборе Евро-2024
  • 01:31
    • Источник: Дани Алвес готов признать свою вину
  • 23:48
    • Сборная Венгрии обыграла Сербию в матче отбора на Евро-2024
  • 20:07
    • «Кубань» одержала победу над «Торпедо», а «Химки» обыграли «Енисей»
    Все новости спорта

    Источник: Дани Алвес готов признать свою вину

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Барселона Сборная Бразилии Скандалы
    Бывший защитник «Барселоны» и сборной Бразилии Дани Алвес поменял адвоката и может сменить свою стратегию защиты в суде, которая предусматривает признание вины. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Дани Алвес находится под стражей больше полугода. Недавно экс-футболист сменил адвоката. Теперь интересы бразильца представляет адвокат Инес Гвардиола, который специализируется на сексуальном насилии и уголовном праве.

    Дани Алвес может сменить стратегию защиты в суде. В случае этого исхода бразилец должен будет выплатить потерпевшей денежную сумму за причинённый ущерб, которая ещё не определена и признать свою вину для того, чтобы максимально сократить свой срок. Сейчас Алвесу может грозить от 8-и до 10-и лет лишения свободы.

  • Дебаты о Гави: юный «головорез» «Барселоны» или новый Хави?
  • Молодой хавбек каталонцев, несмотря на свой талант, стал поляризующей фигурой
  • Вчера

    • Напомним, что в январе 2023 года бразилец был задержан по подозрению в изнасиловании 23-летней девушки в ночном клубе «Саттон» в Барселоне.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли Норвегия Испанию?
  • Норвегия — Испания. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
  • Швейцарцы уверенно завоюют три очка и укрепят лидерство в группе
  • Швейцария — Беларусь. Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Магнитка» воспользуется всеми слабыми зонами «Барыса»
  • «Барыс» — «Металлург» Мг. Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.58
  • Экспресс дня 15 октября
  • Сегодня в 21:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Норвегия — Испания
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Швейцария — Беларусь
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.17
  • Прогноз на матч Барыс — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Уэльс — Хорватия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 11:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Турция — Латвия
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Румыния — Андорра
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.52
  • Прогноз на матч Китай — Узбекистан
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры