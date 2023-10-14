«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

«СКА-Хабаровск» Фото: globallookpress.com
У хозяев гол забил Альбек Гонгапшев.
В составе «канониров» отличился Джонатан Окоронкво.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Арсенал Тула 1:1
Голы: 0:1 Джонатан Окоронкво (62'), 1:1 Альбек Гонгапшев (65') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Андрей Савинов, Simonyan A. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Константин Нижегородов, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Makarov A. (24'), Вячеслав Подберёзкин (57'), Константин Нижегородов (84'), Даниил Корнюшин (90+1'), Максим Кайнов (90+4')
Оба клуба набрали по 19 очков и делят друг с другом седьмое и восьмое места в турнирной таблице.