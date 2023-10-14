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    «СКА-Хабаровск» сыграл вничью с тульским «Арсеналом»

    «СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: счет матча 1:1, обзор голов

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    «СКА-Хабаровск» в матче 14-го тура Первой лиги дома сыграл вничью с тульским «Арсеналом». Встреча закончилась вничью 1:1.

    «СКА-Хабаровск»
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    «СКА-Хабаровск»

    У хозяев гол забил Альбек Гонгапшев.

    Прогнозы на ФНЛ

    В составе «канониров» отличился Джонатан Окоронкво.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    СКА-Хабаровск — Арсенал Тула 1:1
    Голы: 0:1 Джонатан Окоронкво (62'), 1:1 Альбек Гонгапшев (65') СКА-Хабаровск: Ислам Имамов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Алексей Никитин, Николай Покидышев, Илья Петров, Вячеслав Подберёзкин, Альбек Гонгапшев, Андрей Савинов, Simonyan A. Арсенал Тула: Никита Кокарев, Эрвинг Ботака-Иобома, Александр Коротков, Константин Нижегородов, Максим Кайнов, Артём Попов, Сергей Ткачёв, Джонатан Окоронкво, Geloyan I., Levin V., Makarov A. Предупреждения: Makarov A. (24'), Вячеслав Подберёзкин (57'), Константин Нижегородов (84'), Даниил Корнюшин (90+1'), Максим Кайнов (90+4')

    Оба клуба набрали по 19 очков и делят друг с другом седьмое и восьмое места в турнирной таблице.

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