начнут матч в 14:00 в очередном туре ФНЛ, 14.10.2023.

Последний матч между собой: КамАЗ — Шинник 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «КамАЗ» — «Шинник». Коэффициент ставки — 2.20.

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