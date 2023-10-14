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    КАМАЗ окажется сильнее «Шинника»?

    КАМАЗ — «Шинник». Ставка (к. 2.20) и прогноз на футбол, российская Первая лига, 14 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на КАМАЗ — «Шинник»
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    КАМАЗ
    КАМАЗ сыграет на своем поле с «Шинником» в рамках 14-го тура российской Первой лиги. Матч пройдет 14 октября, начало — в 14:00 мск. КАМАЗ — «Шинник»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 14 Октября 2023 года
    КамАЗ
  • Россия. ФНЛ
    •  КамАЗ 14:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
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    КАМАЗ

    Команда выступает не лучшим образом на старте сезона, показывая довольно посредственный футбол. КАМАЗ занимает 13-е место в таблице Первой лиги с 16-ю очками в активе. Плотность таблицы позволяет ченинцам претендовать на самые высокие места, но для этого необходима стабильность, чего пока нет у КАМАЗа.

    Стоит отметить, что команда занимает 2-е место с конца в лиге по результативности, всего 9 забитых в 13-и матчах, но при этом входит в 3-ку лидеров по надежности в обороне — 11 пропушенных.

    В последних 5 матчах Первой лиги КАМАЗ выиграл только «Торпедо» (1:0), однажды сыграла вничью и три раза проиграла. За этот период команда пропустила 5 голов при 3-х пропущенных.

    Прогнозы на ФНЛ

    В предстоящем матче команда встретится с «Шинником», который пока что находится в 5-ке лидеров чемпионата, но в последнее время у ярославцев также не все хорошо. Сможет ли КАМАЗ набрать очки при своих болельщиках? Команда очень мало пропускает на своем поле, всего 3 мяча за 6 игр.

    «Шинник»

    Команда занимает 5-е место в таблице Первой лиги с 20-ю очками в активе. «Шинник» отстает от зоны стыковых матчей лишь на один балл, и пока ярославцы более менее ровно идут по чемпионату, не без небольших спадов.

    Команда играет довольно результативно, забив 17 голов за 13 встреч при 16-и пропущенных. После неудачного старта «Шинник» стал часто выигрывать, но сейчас команда снова подсела.

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  • Сегодня

    • За последние 5 матчей в Первой лиге команда по 2 раза выиграла и проиграла, а также один раз сыграла вничью. За этот период «Шинник» сумел забить 6 раз при таком же количестве пропущенных.

    В последней очной встрече между «Шинником» и КАМАЗом ярославская команда минимально проиграла своему сопернику со счетом 0:1, а единственный гол в этом матче КАМАЗ забил на 49-й минуте.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу КАМАЗа предлагают — 2.25.

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    На викторию «Шинника» дают — 3.50, ничья оценена — в 3.15.

    Можно предположить, что КАМАЗ сможет добиться победы в низовом матче.

    Наш прогноз — Победа КАМАЗа. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.20. Еще вариант для ставки — Тотал 2 меньше за 2.00.

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    КАМАЗ — «Шинник»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 14.10.2023. Прогнозы на футбол. КАМАЗ окажется сильнее «Шинника»?
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