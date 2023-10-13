начнут матч в 20:00 в группе E отборочного турнира чемпионата Европы по футболу до 21 года, 13.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швейцария U21» — «Черногория U21». Коэффициент ставки — 2.08 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 5:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 5:2 (победит «Швейцария U21»).

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