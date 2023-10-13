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    Голевой обмен заказывали?!

    Швейцария (до 21 года) — Черногория (до 21 года). Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Европы до 21 года, 13 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария (до 21 года) — Черногория (до 21 года)
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    Швейцария (до 21 года)
    Швейцария (до 21 года) сыграет на своем поле с Черногорией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 20:00 мск. Швейцария (до 21 года) — Черногория (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2025. Отбор. Группа E 13 Октября 2023 года
    Швейцария U21
  • U21 Евро-2023. Группа D
    •  Швейцария U21 20:00 Черногория U21 Черногория U21
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    Швейцария (до 21 года)

    Эта команда в квалификации стартовала на своем уровне. Швейцарская молодежка выиграла в своем единственном матче.

    Причем Швейцария (до 21 года) одолела финских сверстников с огромной натугой (2:1). Более того, виктория получилась волевой.

    Коэффициенты матча Швейцария U21 — Черногория U21

    1X2Новым игрокам
  • 1.255.5010.00Бонус$9500
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    Да и вообще, Швейцария (до 21 года) явно поборется за 1 место в группе. Команда имеет неплохой подбор исполнителей во всех линиях.

    Все прогнозы на футбол

    Нет сомнений, что Швейцария (до 21 года) мотивирована добыть три очка. В родных стенах швейцарцы будут активны у ворот соперника.

    В этом поединке хозяева явно будут действовать агрессивно. Более того, стоит ожидать от швейцарцев стартовой активности.

    Черногория (до 21 года)

    Эта команда весьма успешно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Черногорцы также провели пока лишь один поединок.

    В первом своем матче Черногория (до 21 года) победила с трудом. Армянских сверстников удалось одолеть лишь минимально.

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    • А вот в контрольных матчах команда выглядела не лучшим образом. Черногория (до 21 года) проиграла болгарам (0:1) и полякам (1:2).

    В этом поединке гостей наверняка устроит даже ничья. Соперник выглядит монолитнее, да и собственные проблемы никуда не делись.

    В этом поединке Черногория (до 21 года) явно намерена сыграть вторым номером. Впрочем, черногорцы не будут сугубо отсиживаться в тылах.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швейцарии (до 21 года) предлагают — 1.27.

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    На викторию Черногории (до 21 года) дают — 10.50, ничья оценена — в 5.75.

    Обе команды постараются преуспеть в атаке, для чего и те, и другие имеют надлежащие ресурсы.

    Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.

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    Швейцария (до 21 года) — Черногория (до 21 года): прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 13.10.2023. Прогнозы на футбол. Голевой обмен заказывали?!
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