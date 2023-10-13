Швейцария (до 21 года)
Эта команда в квалификации стартовала на своем уровне. Швейцарская молодежка выиграла в своем единственном матче.
Причем Швейцария (до 21 года) одолела финских сверстников с огромной натугой (2:1). Более того, виктория получилась волевой.
Коэффициенты матча Швейцария U21 — Черногория U21
Да и вообще, Швейцария (до 21 года) явно поборется за 1 место в группе. Команда имеет неплохой подбор исполнителей во всех линиях.
Нет сомнений, что Швейцария (до 21 года) мотивирована добыть три очка. В родных стенах швейцарцы будут активны у ворот соперника.
В этом поединке хозяева явно будут действовать агрессивно. Более того, стоит ожидать от швейцарцев стартовой активности.
Черногория (до 21 года)
Эта команда весьма успешно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Черногорцы также провели пока лишь один поединок.
В первом своем матче Черногория (до 21 года) победила с трудом. Армянских сверстников удалось одолеть лишь минимально.
А вот в контрольных матчах команда выглядела не лучшим образом. Черногория (до 21 года) проиграла болгарам (0:1) и полякам (1:2).
В этом поединке гостей наверняка устроит даже ничья. Соперник выглядит монолитнее, да и собственные проблемы никуда не делись.
В этом поединке Черногория (до 21 года) явно намерена сыграть вторым номером. Впрочем, черногорцы не будут сугубо отсиживаться в тылах.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швейцарии (до 21 года) предлагают — 1.27.
На викторию Черногории (до 21 года) дают — 10.50, ничья оценена — в 5.75.
Обе команды
Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.