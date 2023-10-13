Швейцария (до 21 года) сыграет на своем поле с Черногорией (до 21 года) в рамках квалификации на чемпионат Европы до 21 года. Матч пройдет 13 октября, начало — в 20:00 мск. Швейцария (до 21 года) — Черногория (до 21 года): прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швейцария (до 21 года)

Эта команда в квалификации стартовала на своем уровне. Швейцарская молодежка выиграла в своем единственном матче.

Причем Швейцария (до 21 года) одолела финских сверстников с огромной натугой (2:1). Более того, виктория получилась волевой.

Коэффициенты матча Швейцария U21 — Черногория U21 1X2Новым игрокам 1.255.5010.00Бонус$9500

Да и вообще, Швейцария (до 21 года) явно поборется за 1 место в группе. Команда имеет неплохой подбор исполнителей во всех линиях.

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Нет сомнений, что Швейцария (до 21 года) мотивирована добыть три очка. В родных стенах швейцарцы будут активны у ворот соперника.

В этом поединке хозяева явно будут действовать агрессивно. Более того, стоит ожидать от швейцарцев стартовой активности.

Черногория (до 21 года)

Эта команда весьма успешно стартовала в квалификации на Чемпионат Европы до 21 года. Черногорцы также провели пока лишь один поединок.

В первом своем матче Черногория (до 21 года) победила с трудом. Армянских сверстников удалось одолеть лишь минимально.

А вот в контрольных матчах команда выглядела не лучшим образом. Черногория (до 21 года) проиграла болгарам (0:1) и полякам (1:2).

В этом поединке гостей наверняка устроит даже ничья. Соперник выглядит монолитнее, да и собственные проблемы никуда не делись.

В этом поединке Черногория (до 21 года) явно намерена сыграть вторым номером. Впрочем, черногорцы не будут сугубо отсиживаться в тылах.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу Швейцарии (до 21 года) предлагают — 1.27.

На викторию Черногории (до 21 года) дают — 10.50, ничья оценена — в 5.75.

Обе команды постараются преуспеть в атаке , для чего и те, и другие имеют надлежащие ресурсы.

Наш прогноз — Обе забьют. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.08. Еще вариант для ставки — Тотал больше 3.5 за 2.40.