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    Бразилия — Венесуэла: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.10.2023 в 03:30 начнется матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Бразилия — Венесуэла

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Бразилии Сборная Венесуэлы
    В 03:30 13.10.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Бразилия — Венесуэла.

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    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Бразилия и Венесуэла. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Венесуэла — Бразилия 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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