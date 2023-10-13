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    Боливия — Эквадор: смотреть онлайн в прямом эфире

    13.10.2023 в 02:00 начнется матч в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу Боливия — Эквадор

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Боливии Сборная Эквадора
    Боливия и Эквадор начнут матч в 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 13.10.2023.

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    Последний матч между собой: Эквадор — Боливия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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