начнут матч в 02:00 в юноамериканской группе отбора к ЧМ-2026 по футболу, 13.10.2023.

Последний матч между собой: Эквадор — Боливия 1:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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