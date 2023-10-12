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    Зидан может вернуться в «Реал»

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    Зинедин Зидан может в третий раз возглавить мадридский «Реал», сообщает El Chiringuito TV.

    Зинедин Зидан
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    Зинедин Зидан

    По данным источника, «Королевский клуб» рассматривает вариант с возвращением Зидана в случае ухода Карло Анчелотти.

    В «Реале» уверены, что присутствие в команде Зидана поможет им подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

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    • Зидан находится без работы после ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. «Королевский клуб» под его руководством трижды стал победителем Лиги чемпионов и дважды выиграл чемпионат Испании.

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