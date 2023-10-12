Зидан может вернуться в «Реал»

Зинедин Зидан Фото: globallookpress.com
По данным источника, «Королевский клуб» рассматривает вариант с возвращением Зидана в случае ухода Карло Анчелотти.
В «Реале» уверены, что присутствие в команде Зидана поможет им подписать нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
Ранее сообщалось, что Анелотти следующим летом займет пост главного тренера сборной Бразилии.
Зидан находится без работы после ухода из мадридского «Реала» в 2021 году. «Королевский клуб» под его руководством трижды стал победителем Лиги чемпионов и дважды выиграл чемпионат Испании.