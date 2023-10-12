«Барселона» опубликовала заявление по делу Негрейры

«Барселона» на своем официальном сайте опубликовала заявление по делу Хосе Негрейры.

«Барселона» хотела бы напомнить, что выступает в качестве частного обвинителя в процедуре, известной как «дело Негрейры», чтобы защитить организацию от потенциального преступления недобросовестного управления в период расследования.

Клуб предпочёл сделать это с самого начала, чтобы обозначить позицию в отношении выплат третьим лицам, учитывая убеждённость организации в том, что спортивного коррупционного преступления не было.

«Барса» еще раз заявляет, что в течение многих лет ей оказывались технические консультативные услуги в отношении судьей и игроков. Клуб располагает материалами, доказывающими их существование и реальность. Все эти материалы, направленные на улучшение подготовки матчей профессиональных футбольных команд, были оплачены компании, предоставлявшей услуги. Часть сохранившихся материалов недавно была передана в суд, который проводит расследование.

Под руководством президента Лапорты выплаты всегда производились компании, которая отвечала за эти функции, а не третьим лицам или компаниям.

Мы сожалеем, что постановление, о котором было сообщено вчера, содержит мнения и оценочные суждения, ставящие под сомнение этику президента Жоана Лапорты, так как:

1) лицом, которое фигурировало в процедуре и в отношении которого ведётся расследование, является ФК «Барселона», а не её нынешний президент;

2) клуб имеет право на защиту в этом процессе;

3) клуб также может быть потерпевшей стороной.

Также стоит помнить, что дело находится на стадии расследования, и что личные суждения, включённые в постановление, не привели ни к чему иному, как к путанице в общественном мнении, что — непреднамеренно, конечно — нанесло серьёзный ущерб имиджу клуба и президента.

В любом случае Клуб во главе со своим президентом продолжит защищать законные интересы организации через юристов.

Наконец, мы ещё раз подчеркиваем: по мнению Клуба, ничто из того, что пытается повлиять на действия в отношении руководства, не случайно. «Барселона» продолжает подвергаться внешней атаке, кампании по институциональной дискредитации, основанной на некоторых фактах, которые до сих пор вообще не признаны. Кампания направлена на дестабилизацию клуба во всех сферах: спортивной, экономической и социальной«, — говорится в заявлении.

Накануне глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре предъявил каталонскому клубу обвинения во взяточничестве, поскольку счёл незаконной выплату "блауграной" 7,5 млн евро бывшему вице-президенту судейской комиссии Королевской федерации футбола Испании Хосе Негрейре в период с 2001 по 2018 год.