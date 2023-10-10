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    Конте может возглавить «Наполи» в случае увольнения Гарсии

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    Итальянский специалист Антонио Конте может возглавить «Наполи».

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Согласно информации Sky Sport Italia, итальянец считается главным кандидатом на должность главного тренера команды, которую в настоящее время занимает Руди Гарсия. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис рассматривает его в качестве возможного преемника. В качестве запасного варианта рассматривается Игор Тудор.

    Ранее сообщалось, что в «Севилье» рассматривают кандидатуру Конте на роль главного тренера.

    Последним местом работы 54-летнего специалиста был «Тоттенхэм», который он покинул в марте 2023. Также Конте тренировал сборную Италии, «Аталанту», «Ювентус», «Челси», «Интер» и другие клубы.

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