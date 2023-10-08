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    Гранада — Барселона: смотреть онлайн в прямом эфире

    08.10.2023 в 22:00 начнется матч в чемпионате Испании по футболу Гранада — Барселона

    Футбол Примера (Ла Лига) Гранада Барселона Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Гранада и Барселона начнут матч в 22:00 в чемпионате Испании по футболу, 08.10.2023.

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    Последний матч между собой: Гранада — Барселона 1:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Гранада» — «Барселона» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.85.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

      • «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 1:1.

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