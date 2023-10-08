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    «Гранада» и «Барселона» забьют друг другу

    «Гранада» — «Барселона». Ставка (к. 1.85) и прогноз на футбол, Примера, 6 октября 2023 года

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    «Барселона»
    «Гранада» сыграет на своем поле с «Барселоной» в рамках 9-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 8 октября, начало — в 22:00 мск. «Гранада» — «Барселона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 08 Октября 2023 года
    Гранада
  • Гранада
    •  Гранада 22:00 Барселона Барселона
  • Барселона
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    «Гранада»

    Команда из одноименного города, которая по итогам минувшего сезона повысилась в классе, стартовала в Примере не очень хорошо. Коллектив из Гранады в восьми матчах добыл только одну победу, дважды сыграл вничью и пять раз проиграл.

    Команда смогли тринадцать раз поразить ворота соперника, а в свои пропустила целый 21 мяч. В итоге «граны» имеют в своем активе лишь пять очков и занимают девятнадцатое место в турнирной таблице. «Насриды» на два пункта отстают от спасительной, семнадцатой позиции, которую занимает «Алавес».

    Коэффициенты матча Гранада — Барселона

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    В этом сезоне главной задачей «красно-белых», безусловно, будет сохранение прописки в элите. Закрепиться в сильнейшей лиге страны не такая уже и простая задача для «Гранады».

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В последней игре подопечные Пако Лопеса сыграли вничью с «Альмерией» (3:3). До этого также был ничейный результат с «Бетисом» (1:1). Перед этим же команда проиграла сразу три игры — «Лас-Пальмасу» (0:1), «Жироне» (2:4) и «Реалу Сосьедад» (3:5).

    «Барселона»

    Коллектив из Барселоны набрал тринадцать очков по итогам первых пяти туров. «Блаугранас» сначала на выезде не смогли сломить сопротивление «Хетафе» (0:0), затем в родных стенах оказались сильнее «Кадиса» (2:0), потом в гостях «перестреляли» «Вильярреал» (4:3), на чужом поле одолели «Осасуну» (2:1) и, наконец, дома разбили «Бетис» (5:0).

    Таким образом, «сине-гранатовые» расположились на второй позиции в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Реала» на два пункта. Столько же набранных баллов еще у «Жироны». Каталонцы остаются одними из фаворитов на победу в Примере.

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  • 03/10/2023

    • Среди недели команда «Барселона» провела второй матч в новом сезоне Лиги чемпионов. Подопечные Хави на выезде справились португальским «Порту» (1:0), а до этого на своем поле барселонцы без проблем переиграли бельгийский «Антверпен» (5:0). Также в группе находится украинский «Шахтер».

    В последней игре команда из столицы Каталонии в родных стенах переиграла «Севилью», а до этого был ничейный исход в противостоянии с «Мальоркой» (2:2). Перед этим же «Барселона» добыла пять побед подряд.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Барселоны» предлагают поставить за 1.42.

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    На викторию «Гранады» дают 6.80, ничья оценена в 5.30.

    Сделаем ставку на то, что обе команды смогут забить в этой игре.

    Также поставим на уверенную победу «Барселоны» минимум в два мяча.

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    «Гранада» — «Барселона»: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты матча 08.10.2023. Прогнозы на футбол. «Гранада» и «Барселона» забьют друг другу
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