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    «Урал» и «Локомотив» сыграли вничью, «железнодорожников» спас гол Сулейманова в компенсированное время

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    «Урал» сыграл вничью с «Локомотивом» в домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:2.

    «Локомотив» вышел вперед на пятой минуте после результативного удара Артема Дзюбы.

    Хозяева поля отыгрались на 12-й минуте — отличился Силвие Бегич.

    В начале второго тайма ворота гостей поразил Эрик Бикфалви.

    От поражения «Локомотив» спас Тимур Сулейманов, отличившийся на шестой компенсированной минуте.

    На 72-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков не реализовал пенальти. При этом вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отразил два удара игрока екатеринбургской команды — после первой попытки судьи решили, что «Урал» должен перебить пенальти.

    Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ достигла шести матчей.

    «Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Урал — Локомотив 2:2
    Голы: 0:1 Артём Дзюба (5'), 1:1 Силвие Бегич (12'), 2:1 Эрик Бикфалви (53'), 2:2 Тимур Сулейманов (90+6') Урал: Илья Помазун, Алексей Мамин, Силвие Бегич, Эмерсон, Денис Кулаков, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Игорь Дмитриев, Александр Юшин, Эрик Бикфалви, Schettine G. Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Евгений Морозов, Лукас Фассон, Александр Сильянов, Илья Самошников, Дмитрий Баринов, Константин Марадишвили, Антон Миранчук, Наир Тикнизян, Артём Дзюба Предупреждения: Силвие Бегич (28'), Schettine G. (39'), Мингиян Бевеев (90'), Артём Дзюба (90+1'), Тимур Сулейманов (90+2'), Дмитрий Баринов (90+7')
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