«Урал» и «Локомотив» сыграли вничью, «железнодорожников» спас гол Сулейманова в компенсированное время

сыграл вничью св домашнем матче 11-го тура чемпионата России.

Игра в Екатеринбурге завершилась со счетом 2:2.

«Локомотив» вышел вперед на пятой минуте после результативного удара Артема Дзюбы.

Хозяева поля отыгрались на 12-й минуте — отличился Силвие Бегич.

В начале второго тайма ворота гостей поразил Эрик Бикфалви.

От поражения «Локомотив» спас Тимур Сулейманов, отличившийся на шестой компенсированной минуте.

На 72-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков не реализовал пенальти. При этом вратарь «Локомотива» Илья Лантратов отразил два удара игрока екатеринбургской команды — после первой попытки судьи решили, что «Урал» должен перебить пенальти.

Безвыигрышная серия «Урала» в РПЛ достигла шести матчей.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России после 11 туров — 19 очков. «Урал» находится на пятой строчке — 16 очков.