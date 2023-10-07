«Барселона» предпримет еще одну попытку вернуть Месси

по-прежнему рассматривает вариант с возвращением

По информации Diario SPORT, каталонский клуб попытается договориться с «Интер Майами» об аренде 36-летнего аргентинца.

Но это может произойти только в том случае, если клуб из Флориды не попадет в плей-офф МЛС.

На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

Ранее Месси рассказал, почему решил уехать из Европы, и признался, что пока не думает о завершении карьеры.

Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен». Соглашение семикратного обладателя «Золотого мяча» с американским клубом рассчитано на два года.