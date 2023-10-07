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    «Барселона» предпримет еще одну попытку вернуть Месси

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    «Барселона» по-прежнему рассматривает вариант с возвращением Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации Diario SPORT, каталонский клуб попытается договориться с «Интер Майами» об аренде 36-летнего аргентинца.

    Но это может произойти только в том случае, если клуб из Флориды не попадет в плей-офф МЛС.

    На данный момент «Интер Майами» занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции МЛС.

  • Стало известно, куда хочет перейти Месси после завершения контракта с «Интер Майами»
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    • Ранее Месси рассказал, почему решил уехать из Европы, и признался, что пока не думает о завершении карьеры.

    Напомним, Месси перешел в «Интер Майами» после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен». Соглашение семикратного обладателя «Золотого мяча» с американским клубом рассчитано на два года.

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