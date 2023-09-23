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    Месси рассказал, почему решил уехать из Европы

    Футбол Интер Майами MLS Сборная Аргентины ПСЖ Барселона
    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси объяснил, почему отказался от возможности продолжить карьеру в Европе.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Я хотел жить по-другому, поэтому было принято решение не продолжать карьеру в Европе.

    Хотя у меня такой характер, что я всегда хочу побеждать, конкурировать, в определенный момент у меня появилось желание чувствовать себя более расслабленно.

    Я не замечаю, что здесь снизил свой уровень», — приводит слова Месси Infobae.

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    • Напомним, что в декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины и был признан лучшим футболистом мундиаля. Летом этого года Месси после истечения срока контракта с «Пари Сен-Жермен» перешел в «Интер Майами».

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