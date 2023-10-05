начнут матч в 19:45 в группе A Лиги Европы, 05.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фрайбург» — «Вест Хэм» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.88 .

. Календарь и таблица Лиги Европы У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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