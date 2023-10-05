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    «Вест Хэм» проиграет на поле «Фрайбурга»?

    «Фрайбург» — «Вест Хэм». Ставка (к. 1.88) и прогноз на Лигу Европы 5 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Фрайбург» — «Вест Хэм»
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    Джеррод Боуэн
    Немецкий «Фрайбург» сыграет на своем поле против английского «Вест Хэма» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 19:45 мск. «Фрайбург» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 05 Октября 2023 года
    Фрайбург
  • Фрайбург
    •  Фрайбург 19:45 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    «Фрайбург»

    «Фрайбург» начал еврокубковую кампанию с гостевой победы над «Олимпиакосом» — 3:2.

    Главным героем матча с Греции стал бывший игрок московского «Динамо» Максимилиан Филипп, забивший решающий гол незадолго до финального свистка.

    Коэффициенты матча Фрайбург — Вест Хэм

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    Вскоре после этого команда Кристиана Штрайха сыграла вничью с «Айнтрахтом» — 0:0. Весьма солидный результат для еще одной гостевой игры.

    Все прогнозы на футбол

    А в минувшее воскресенье «Фрайбург» одержал домашнюю победу над «Аугсбургом» — 2:0.
    «Фрайбург» потерпел два поражения в восьми официальных матчах текущего сезона. Неудачными стали встречи с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» в первом туре одержал уверенную победу над сербским клубом «Бачка-Топола» — 3:1.

    Примечательно, что все голы в этом матче были забиты после перерыва. «Молотобойцы» пропустили в самом начале второго тайма, но в итоге ответили тремя результативными ударами. Автором дубля стал ганец Мохамед Кудус.

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    • В следующем матче команда Дэвида Мойеса проиграла «Ливерпулю» (1:3), но дальше были две победы.

    Сначала «Вест Хэм» выиграл у «Линкольн Сити» в Кубке лиги, а потом одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в рамках АПЛ.

    В текущем сезоне у «Вест Хэма» до сих пор смогли выиграть только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

    Прогноз и ставка

    На «Фрайбург» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Вест Хэма» — за 2.57.

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    У англичан, конечно, поинтереснее состав, но вполне вероятно, что они поберегут силы перед важной встречей с «Ньюкаслом» в АПЛ.

    В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы. Например, на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.88.

    Также можно обратить внимание на ставку тотал второго тайма больше 1,5 за 1.87.

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    «Фрайбург» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Вест Хэм» проиграет на поле «Фрайбурга»?
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