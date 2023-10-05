Немецкий «Фрайбург» сыграет на своем поле против английского «Вест Хэма» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 19:45 мск. «Фрайбург» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фрайбург»

«Фрайбург» начал еврокубковую кампанию с гостевой победы над «Олимпиакосом» — 3:2.

Главным героем матча с Греции стал бывший игрок московского «Динамо» Максимилиан Филипп, забивший решающий гол незадолго до финального свистка.

Коэффициенты матча Фрайбург — Вест Хэм 1X2Новым игрокам 2.603.652.65Бонус$9500

Вскоре после этого команда Кристиана Штрайха сыграла вничью с «Айнтрахтом» — 0:0. Весьма солидный результат для еще одной гостевой игры.

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А в минувшее воскресенье «Фрайбург» одержал домашнюю победу над «Аугсбургом» — 2:0.

«Фрайбург» потерпел два поражения в восьми официальных матчах текущего сезона. Неудачными стали встречи с дортмундской «Боруссией» и «Штутгартом».

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» в первом туре одержал уверенную победу над сербским клубом «Бачка-Топола» — 3:1.

Примечательно, что все голы в этом матче были забиты после перерыва. «Молотобойцы» пропустили в самом начале второго тайма, но в итоге ответили тремя результативными ударами. Автором дубля стал ганец Мохамед Кудус.

В следующем матче команда Дэвида Мойеса проиграла «Ливерпулю» (1:3), но дальше были две победы.

Сначала «Вест Хэм» выиграл у «Линкольн Сити» в Кубке лиги, а потом одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в рамках АПЛ.

В текущем сезоне у «Вест Хэма» до сих пор смогли выиграть только «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Прогноз и ставка

На «Фрайбург» в этом матче можно поставить за 2.58, ничью букмекеры предлагают за 3.74, а победу «Вест Хэма» — за 2.57.

У англичан, конечно, поинтереснее состав, но вполне вероятно, что они поберегут силы перед важной встречей с «Ньюкаслом» в АПЛ.

В данном случае есть смысл рассмотреть ставки на голы. Например, на обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 1.88.

Также можно обратить внимание на ставку тотал второго тайма больше 1,5 за 1.87.