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    Гол и передача Беллингема помогли «Реалу» обыграть «Наполи» в матче ЛЧ

    «Наполи» — «Реал»: счет матча 2:3, обзор голов

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    «Реал» одержал гостевую победу над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    На 19-й минуте встречи хозяева открыли счет. Защитник «неаполитанцев» Лео Эстигор оказался в нужное время в нужном месте и вогнал мяч в ворота.

    После этого «Реал» довольно быстро вышел вперед. Сначала нападающий команды Винисиус получил передачу от полузащитника команды Джуда Беллингема и вогнал мяч в сетку на 27-й минуте.

    Затем и сам Беллингем вывел свою команду вперед на 34-й минуте. Полузащитник продолжает стабильно набирать очки по системе «гол+пас».

    Уже на 54-й минуте арбитр поставил пенальти в ворота «Реала», а полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски уверенно пробил с точки.

    На 78-й минуте «Реал» окончательно вышел вперед. Голкипер «Наполи» Алекс Мерет оказался самым нерасторопным у своих ворот и организовал автогол.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа C
    Наполи — Реал Мадрид 2:3
    Голы: 1:0 Лео Эстигор (19'), 1:1 Винисиус Жуниор (27'), 1:2 Джуд Беллингхэм (34'), 2:2 Пётр Зелиньски (пенальти) (54'), 2:3 Алекс Мерет (автогол) (78') Наполи: Алекс Мерет, Джованни Ди Лоренцо, Лео Эстигор, Натан, Матиас Оливера (Мариу Руй, 88'), Андре Замбо Ангисса (Джованни Симеоне, 88'), Станислав Лоботка (Йенс-Люс Каюсте, 88'), Пётр Зелиньски (Джакомо Распадори, 75'), Хвича Кварацхелия, Маттео Политано (Элиф Элмас, 70'), Виктор Осимхен Реал Мадрид: Кепа Аррисабалага, Начо, Антонио Рюдигер, Даниэль Карвахаль, Джуд Беллингхэм, Тони Кроос (Лука Модрич, 65'), Орельен Чуаэми, Федерико Вальверде, Эдуардо Камавинжа (Ферлан Менди, 64'), Винисиус Жуниор (Даниель Себальос, 84'), Родриго (Хоселу, 75') Предупреждения: Эдуардо Камавинжа (29'), Натан (45'), Джуд Беллингхэм (70'), Кепа Аррисабалага (89')

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе, а «Наполи» — на 2-й позиции (3).

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