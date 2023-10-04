Пиоли: У «Милана» впереди сложный матч — «Боруссия» два года не проигрывала дома в ЛЧ

Главный тренер «Милана»поделился ожиданиями от предстоящего матча с дортмундскойво втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Определенно, это будет важный матч с турнирной точки зрения. Но после этого останется еще четыре тура, так что все четыре команды сохранят надежду на выход из группы.

Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Боруссия" Дортмунд — "Милан"

Матч не будет решающим, но будет иметь важное значение. "Боруссия" почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов, так что мы знаем, какой сложный матч у нас впереди», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

Матч «Боруссия» Дортмунд — «Милан» пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. Следить за этой игрой можно будет в специальной трансляции на LiveSport.Ru.