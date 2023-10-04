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    Пиоли: У «Милана» впереди сложный матч — «Боруссия» два года не проигрывала дома в ЛЧ

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Милан Боруссия Д Лига чемпионов
    Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от предстоящего матча с дортмундской «Боруссией» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Стефано Пиоли
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    Стефано Пиоли

    «Определенно, это будет важный матч с турнирной точки зрения. Но после этого останется еще четыре тура, так что все четыре команды сохранят надежду на выход из группы.

    Специальный прогноз LiveSport.Ru на матч "Боруссия" Дортмунд — "Милан"

    Матч не будет решающим, но будет иметь важное значение. "Боруссия" почти два года не проигрывала дома в Лиге чемпионов, так что мы знаем, какой сложный матч у нас впереди», — приводит слова Пиоли официальный сайт УЕФА.

    Матч «Боруссия» Дортмунд — «Милан» пройдет 4 октября, начало — в 22:00 мск. Следить за этой игрой можно будет в специальной трансляции на LiveSport.Ru.

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