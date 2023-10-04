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    «Динамо» всухую обыграло «Спартак» в матче Кубка России

    «Динамо» — «Спартак»: счет матча 3:0, обзор голов

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    «Динамо» обыграло «Спартак» (3:0) в матче 5-го тура группового этапа Кубка России.

    «Динамо» — «Спартак»
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    «Динамо» — «Спартак»

    Первый гол «бело-голубые» забили на 42-й минуте встречи. Полузащитник команды Бителло точным ударом открыл счет в этом матче.

    Спустя всего 3 минуты полузащитник «Динамо» Даниил Фомин удвоил преимущество своей команды благодаря индивидуальным действиям.

    Уже на 90+6-й минуте полузащитник хозяев Иван Зазвонкин поставил точку в этом матче, установив окончательный результат — 3:0.

    Футбол. Россия. Кубок. Группа D
    Динамо — Спартак 3:0
    Голы: 1:0 Фёдор Смолов (43'), 2:0 Даниил Фомин (45'), 3:0 Иван Зазвонкин (90+6') Динамо: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Фабиан Бальбуэна, Александр Кутицкий, Николас Маричал, Дмитрий Скопинцев, Даниил Лесовой, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Фёдор Смолов, Bitelo Спартак: Александр Максименко, Павел Маслов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Олег Рябчук, Михаил Игнатов, Наиль Умяров, Данил Пруцев, Хесус Медина, Антон Зиньковский, Павел Мелёшин Предупреждения: Павел Маслов (31'), Николас Маричал (32'), Данил Пруцев (49'), Никита Чернов (71')

    После этого матча «Динамо» занимает 2-е место в своей группе Кубка России с 8-ю баллами в активе. «Спартак» — на 1-й позиции (12).

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