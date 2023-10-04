ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Динамо» — «Спартак»Хроники пикирующего «Спартака». Динамовцы взяли реванш, разгромив красно-белых
  • 00:02
    • «Ньюкасл» неожиданно обыграл ПСЖ в матче Лиги чемпионов
  • 23:56
    • Гол Торреса обеспечил «Барселоне» победу в матче ЛЧ с «Порту»
  • 23:55
    • «Боруссия» и «Милан» сыграли без забитых голов
  • 23:54
    • «Лейпциг» не смог удержать ничью против «Манчестер Сити»
  • 21:53
    • Дубль Мораты обеспечил «Атлетико» победу в матче ЛЧ с «Фейеноордом»
    Все новости спорта

    Гол Торреса обеспечил «Барселоне» победу в матче ЛЧ с «Порту»

    «Порту» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Лиги чемпионов Прогнозы на Лигу чемпионов Лига чемпионов Футбол Испании Барселона Португалия Порту
    «Барселона» минимально обыграла «Порту» (1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Фрагмент матча

    На 34-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовский получил травму после неудачного подката. На его замену вышел другой нападающий Ферран Торрес.

    На 45+4-й минуте именно Торрес забил победный гол своей команды. Форвард воспользовался ошибкой защитника «Порту» и покатил мяч в пустые ворота.

    Футбол. Лига чемпионов. Группа H
    Порту — Барселона 0:1
    Гол: 0:1 Ферран Торрес (45 + 1') Порту: Диогу Кошта, Фабиу Кардосо, Давид Карму, Венделл, Пепе, Жоау Мариу (Николас Гонсалес, 85'), Ромариу Баро, Алан Варела (Шику Консейсау, 85'), Стефен Эустакиу, Вендерсон Галено (Иван Хайме, 85'), Мехди Тареми (Danny Namaso, 85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Жоау Канселу, Гави, Ориоль Ромеу Видаль (Серхи Роберто, 69'), Илкай Гюндоган, Жоау Фелиш (Фермин Лопес, 69'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 34'), Ламин Ямал (Маркос Алонсо, 80') Предупреждения: Жоау Канселу (13'), Фабиу Кардосо (28'), Рональд Араухо (28'), Xavi Hernandez (30'), Гави (37'), Жюль Кунде (47'), Жоау Фелиш (51'), Серхи Роберто (86'), Гави (90 + 3')

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Порту» — на 2-й позиции (3).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Пражская «Славия» уверенно переиграет «Шериф»
  • «Славия» Прага — «Шериф». Прогноз и ставки
  • 2.21
    •
  • «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
  • «Марсель» — «Брайтон». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Ливерпуль» и «Унион Сент-Жиллуаз» забьют друг другу
  • «Ливерпуль» — «Унион Сент-Жиллуаз». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.07
  • Экспресс дня 5 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Славия Прага — Шериф
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Марсель — Брайтон
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Унион Сент-Жиллуаз
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Рома — Серветт
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.89
  • Прогноз на матч Хеккен — Карабах
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Фрайбург — Вест Хэм
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Астана — Виктория
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Сочи — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры