«Порту» — «Барселона»: счет матча 0:1, обзор гола

минимально обыграла(1:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

На 34-й минуте форвард «Барселоны» Роберт Левандовский получил травму после неудачного подката. На его замену вышел другой нападающий Ферран Торрес.

На 45+4-й минуте именно Торрес забил победный гол своей команды. Форвард воспользовался ошибкой защитника «Порту» и покатил мяч в пустые ворота.

Футбол. Лига чемпионов. Группа H Порту — Барселона 0:1 Гол: 0:1 Ферран Торрес (45 + 1') Порту: Диогу Кошта, Фабиу Кардосо, Давид Карму, Венделл, Пепе, Жоау Мариу (Николас Гонсалес, 85'), Ромариу Баро, Алан Варела (Шику Консейсау, 85'), Стефен Эустакиу, Вендерсон Галено (Иван Хайме, 85'), Мехди Тареми (Danny Namaso, 85') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Алекс Бальде, Жюль Кунде, Рональд Араухо, Жоау Канселу, Гави, Ориоль Ромеу Видаль (Серхи Роберто, 69'), Илкай Гюндоган, Жоау Фелиш (Фермин Лопес, 69'), Роберт Левандовски (Ферран Торрес, 34'), Ламин Ямал (Маркос Алонсо, 80') Предупреждения: Жоау Канселу (13'), Фабиу Кардосо (28'), Рональд Араухо (28'), Xavi Hernandez (30'), Гави (37'), Жюль Кунде (47'), Жоау Фелиш (51'), Серхи Роберто (86'), Гави (90 + 3')

После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе. «Порту» — на 2-й позиции (3).