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    Анчелотти прокомментировал победу над «Наполи»

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    Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти подвел итоги матча с «Наполи» (3:2) в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    «Игра — тяжелая, но хорошая. "Наполи" — соперник лютый, игравший амбициозно и с гордо поднятой головой. Я видел, что в первом тайме у нас было полно решений, в частности, благодаря Беллингему и Родриго, особенно когда они вдвоем убежали от своих опекунов и вышли один на один.

    Мы и в самом деле хорошо вели борьбу, мы знали, как держать оборону, когда в матче наступила решающая фаза. Так же как и использовать свои возможности, когда таковые появлялись.

    Против таких хороших команд, как "Наполи", обычно в игре возникают фрагменты, которые надо перетерпеть. Когда вышел Модрич, а это произошло в тот момент, когда нам нужно было лучше держать контроль, он смог его добавить. Благодаря своему опыту и мастерству он сделал именно то, что нам было необходимо», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе, а «Наполи» — на 2-й позиции (3).

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