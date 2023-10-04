Анчелотти прокомментировал победу над «Наполи»

Главный тренер «Реала»подвел итоги матча с «Наполи» (3:2) в рамках 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«Игра — тяжелая, но хорошая. "Наполи" — соперник лютый, игравший амбициозно и с гордо поднятой головой. Я видел, что в первом тайме у нас было полно решений, в частности, благодаря Беллингему и Родриго, особенно когда они вдвоем убежали от своих опекунов и вышли один на один.

Мы и в самом деле хорошо вели борьбу, мы знали, как держать оборону, когда в матче наступила решающая фаза. Так же как и использовать свои возможности, когда таковые появлялись.

Против таких хороших команд, как "Наполи", обычно в игре возникают фрагменты, которые надо перетерпеть. Когда вышел Модрич, а это произошло в тот момент, когда нам нужно было лучше держать контроль, он смог его добавить. Благодаря своему опыту и мастерству он сделал именно то, что нам было необходимо», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в своей группе Лиги чемпионов с 6-ю очками в активе, а «Наполи» — на 2-й позиции (3).