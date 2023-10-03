начнут матч в 19:45 в группе D Лиги чемпионов, 03.10.2023.

Последний матч между собой: Зальцбург — Реал Сосьедад 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Зальцбург» — «Реал Сосьедад». Коэффициент ставки — 1.84 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Реал Сосьедад»).

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