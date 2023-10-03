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    У команды Захаряна есть шансы увезти три очка из Зальцбурга

    «РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад». Ставка (к. 1.84) и прогноз на футбол, Лига чемпионов, 3 октября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»
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    ФК «Реал Сосьедад»
    3 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «РБ Зальцбург» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 03 Октября 2023 года
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    «РБ Зальцбург»

    «РБ Зальцбург» удачно начал групповой этап Лиги чемпионов. Команда встречалась в гостях с «Бенфикой». Австрийский клуб победил со счетом 2:0.

    После этого «быки» провели один в матч в чемпионате страны и один — в Кубке. В трех последних играх команда забила 8 голов. С атакой у «РБ Зальцбург» сейчас всё в полном порядке.

    Коэффициенты матча Зальцбург — Реал Сосьедад

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    «РБ Зальцбург» отлично играет дома. При поддержке своих болельщиков хозяева наверняка будут действовать первым номером. У обороны «Реала Сосьедад» намечается много работы.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Австрийский клуб возглавляет таблицу своей группы в Лиге чемпионов. В активе «РБ Зальцбург» три очка. В случае еще одной победы команда может уйти в отрыв.

    «Реал Сосьедад»

    «Реал Сосьедад» в стартовой встрече группового раунда играл с «Интером». Команды не выявили сильнейшего. Матч закончился вничью 1:1.

    Российские болельщики переживают за «Реал Сосьедад» из-за Арсена Захаряна. Но пока полузащитник не решил проблемы со здоровьем. Ранее воспитанник «Динамо» переболел коронавирусом.

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  • 28/09/2023

    • В Ла Лиге у баскского клуба всё складывается удачно. После восьми туров «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в таблице. В активе команды 15 набранных очков.

    В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» в гостях одержал только одну победу. В Примере клуб 27 сентября обыграл «Валенсию» (1:0). В Австрии у баскского коллектива могут возникнуть проблемы.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Реала Сосьедад» можно поставить за 2.52. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.39.

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    Оба клуба нацелены на максимальный результат. Шансы гостей выглядят предпочтительнее.

    Можно сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» с нулевой форой с коэффициентом 1.84.

    Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.79.

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    «РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 03.10.2023. Прогнозы на футбол. У команды Захаряна есть шансы увезти три очка из Зальцбурга
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