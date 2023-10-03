3 октября в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют «РБ Зальцбург» и «Реал Сосьедад». Стартовый свисток прозвучит в 19:45 мск. «РБ Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«РБ Зальцбург»

«РБ Зальцбург» удачно начал групповой этап Лиги чемпионов. Команда встречалась в гостях с «Бенфикой». Австрийский клуб победил со счетом 2:0.

После этого «быки» провели один в матч в чемпионате страны и один — в Кубке. В трех последних играх команда забила 8 голов. С атакой у «РБ Зальцбург» сейчас всё в полном порядке.

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«РБ Зальцбург» отлично играет дома. При поддержке своих болельщиков хозяева наверняка будут действовать первым номером. У обороны «Реала Сосьедад» намечается много работы.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Австрийский клуб возглавляет таблицу своей группы в Лиге чемпионов. В активе «РБ Зальцбург» три очка. В случае еще одной победы команда может уйти в отрыв.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в стартовой встрече группового раунда играл с «Интером». Команды не выявили сильнейшего. Матч закончился вничью 1:1.

Российские болельщики переживают за «Реал Сосьедад» из-за Арсена Захаряна. Но пока полузащитник не решил проблемы со здоровьем. Ранее воспитанник «Динамо» переболел коронавирусом.

В Ла Лиге у баскского клуба всё складывается удачно. После восьми туров «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в таблице. В активе команды 15 набранных очков.

В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» в гостях одержал только одну победу. В Примере клуб 27 сентября обыграл «Валенсию» (1:0). В Австрии у баскского коллектива могут возникнуть проблемы.

Прогноз и ставки

Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Реала Сосьедад» можно поставить за 2.52. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.39.

Оба клуба нацелены на максимальный результат. Шансы гостей выглядят предпочтительнее.

Можно сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» с нулевой форой с коэффициентом 1.84.

Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.79.