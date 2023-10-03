«РБ Зальцбург»
«РБ Зальцбург» удачно начал групповой этап Лиги чемпионов. Команда встречалась в гостях с «Бенфикой». Австрийский клуб победил со счетом 2:0.
После этого «быки» провели один в матч в чемпионате страны и один — в Кубке. В трех последних играх команда забила 8 голов. С атакой у «РБ Зальцбург» сейчас всё в полном порядке.
Коэффициенты матча Зальцбург — Реал Сосьедад
«РБ Зальцбург» отлично играет дома. При поддержке своих болельщиков хозяева наверняка будут действовать первым номером. У обороны «Реала Сосьедад» намечается много работы.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Австрийский клуб возглавляет таблицу своей группы в Лиге чемпионов. В активе «РБ Зальцбург» три очка. В случае еще одной победы команда может уйти в отрыв.
«Реал Сосьедад»
«Реал Сосьедад» в стартовой встрече группового раунда играл с «Интером». Команды не выявили сильнейшего. Матч закончился вничью 1:1.
Российские болельщики переживают за «Реал Сосьедад» из-за Арсена Захаряна. Но пока полузащитник не решил проблемы со здоровьем. Ранее воспитанник «Динамо» переболел коронавирусом.
В Ла Лиге у баскского клуба всё складывается удачно. После восьми туров «Реал Сосьедад» занимает 4-е место в таблице. В активе команды 15 набранных очков.
В нынешнем сезоне «Реал Сосьедад» в гостях одержал только одну победу. В Примере клуб 27 сентября обыграл «Валенсию» (1:0). В Австрии у баскского коллектива могут возникнуть проблемы.
Прогноз и ставки
Букмекеры отдают небольшое предпочтение гостям. На победу «Реала Сосьедад» можно поставить за 2.52. Выигрыш хозяев идет с коэффициентом 3.00. Ничья оценена — в 3.39.
Оба клуба нацелены на максимальный результат. Шансы гостей выглядят предпочтительнее.
Можно сделать ставку на победу «Реала Сосьедад» с нулевой форой с коэффициентом 1.84.
Еще один наш прогноз — в матче забьют обе команды за 1.79.