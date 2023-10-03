«Зальцбург» — «Реал Сосьедад»: счет матча 0:2, обзор голов

в гостях обыграл(2:0) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Первый гол испанцы забили уже на 7-й минуте встречи. Нападающий команды Микель Оярсабаль получил мяч не далеко от штрафной и поразил ворота, попав в нижний угол ворот. Без шансов для голкипера соперника — 1:0.

На 27-й минуте «Сосьедад» удвоил свое преимущество. Полузащитник Брайс Мендес забил гол благодаря индивидуальным действиям. Игрок пробежал до штрафной, переиграл пару защитников и вогнал мяч в сетку.

Футбол. Лига чемпионов. Группа D Зальцбург — Реал Сосьедад 0:2 Голы: 0:1 Микель Оярсабаль (7'), 0:2 Брайс Мендес (27') Зальцбург: Александр Шлагер, Амар Дедич, Умар Соле (Самсон Байду, 46'), Страхиня Павлович, Алекса Терзич, Мадс Бидструп (Николас Капальдо, 65'), Оскар Глоч (Лука Сучич, 78'), Люка Гурна-Дуат, Мауритс Кергор (Аманква Форсон, 46'), Карим Конате (Петар Ратков, 46'), Роко Шимич Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Айэн Муньос, Робен Ле Норман (Хон Пачеко, 46'), Амари Траоре (Ариц Элустондо, 84'), Микель Оярсабаль, Микель Мерино, Мартин Субименди, Брайс Мендес (Беньят Туррьентес, 82'), Игор Субельдия, Такефуса Кубо, Андер Барренечеа (Карлос Фернандес, 63') Предупреждения: Робен Ле Норман (15'), Умар Соле (41'), Брайс Мендес (59'), Страхиня Павлович (76'), Gerhard Struber (77'), Самсон Байду (89')

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 1-е место в своей группе с 4 очками в активе. «Зальцбург» — на 2-й позиции (3 балла).