Спортдиректор «Баварии» рассказал о причинах возможного подписания Боатенга

Спортивный директоррассказал о том, когда в клубе примут решение по поводу возможного подписания защитника

«Жером Боатенг будет тренироваться с нами следующие два-три дня, а затем мы проведём с ним переговоры и примем решение.

Это особая ситуация, у нас травмировалось три защитника за неделю, поэтому нам необходимо компенсировать их потерю до зимнего перерыва», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, что до этого Боатенг уже выступал за «Баварию», играя за мюнхенцев на протяжении 10-и лет.

Прошлый сезон защитник провел в «Лионе», приняв участие всего в 8-и матчах Лиги 1, не отметившись результативными действиями.