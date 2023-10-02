Спортдиректор «Баварии» рассказал о причинах возможного подписания Боатенга

Жером Боатенг Фото: globallookpress.com
«Жером Боатенг будет тренироваться с нами следующие два-три дня, а затем мы проведём с ним переговоры и примем решение.
Это особая ситуация, у нас травмировалось три защитника за неделю, поэтому нам необходимо компенсировать их потерю до зимнего перерыва», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, что до этого Боатенг уже выступал за «Баварию», играя за мюнхенцев на протяжении 10-и лет.
Прошлый сезон защитник провел в «Лионе», приняв участие всего в 8-и матчах Лиги 1, не отметившись результативными действиями.