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    Спортдиректор «Баварии» рассказал о причинах возможного подписания Боатенга

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    Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд рассказал о том, когда в клубе примут решение по поводу возможного подписания защитника Жерома Боатенга.

    Жером Боатенг
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    Жером Боатенг

    «Жером Боатенг будет тренироваться с нами следующие два-три дня, а затем мы проведём с ним переговоры и примем решение.

    Это особая ситуация, у нас травмировалось три защитника за неделю, поэтому нам необходимо компенсировать их потерю до зимнего перерыва», — приводит слова Фройнда журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

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    • Напомним, что до этого Боатенг уже выступал за «Баварию», играя за мюнхенцев на протяжении 10-и лет.

    Прошлый сезон защитник провел в «Лионе», приняв участие всего в 8-и матчах Лиги 1, не отметившись результативными действиями.

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