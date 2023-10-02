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    «Фиалки» уверенно победили дома «Кальяри»

    «Фиорентина» — «Кальяри»: счет матча 3:0 (2:0), обзор голов

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    В заключительном матче седьмого тура итальянской Серии А «Фиорентина» обыграла на своем поле «Кальяри» со счетом 3:0, забив оба гола уже в самом начале игры.

    Лидер хозяев Николас Гонсалес
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    Лидер хозяев Николас Гонсалес

    На 3-й минуте счет открыл аргентинский вингер Николас Гонсалес замкнул передачу своего соотечественника Лукаса Бельтрана.

    На 22-й минуте центральный защитник «Кальяри»Альберто Доссена срезал мяч в собственные ворота.

    После двух забитых мячей «фиалки» сбавили обороты и спокойно довели матч до победы, забив третий мяч на исходе встречи. Его автором стал Мбала Нзола.

    Футбол. Италия. Серия А
    Фиорентина — Кальяри 3:0
    Голы: 1:0 Николас Гонсалес (3'), 2:0 Alberto Dossena (автогол) (21'), 3:0 M'bala Nzola (90 + 4') Фиорентина: Пьетро Терраччиано, Никола Миленкович, Лукас Мартинес, Фабьяно Паризи, Артур Мело, Альфред Дункан (Роландо Мандрагора, 90'), Джакомо Бонавентура (Gino Infantino, 64'), Николас Гонсалес (Жонатан Иконе, 65'), Йосип Брекало (Кристиан Куаме, 64'), Michael Olabode Kayode, Lucas Beltran (M'bala Nzola, 75') Кальяри: Борис Радунович, Габриэле Цаппа (Алессандро ди Пардо, 75'), Томмазо Ауджелло, Матеуш Ветеска, Пантелис Хацидиакос (Adam Obert, 75'), Наитан Нандес, Алессандро Дейола (Matteo Prati, 46'), Андреа Петанья (Леонардо Паволетти, 74'), Эльдор Шомуродов (Гаэтано Ористанио, 46'), Antoine Makoumbou, Alberto Dossena Предупреждения: Gino Infantino (86'), Леонардо Паволетти (90 + 2')

    После этого успеха «Фиорентина» поднялась на пятое место, у нее 14 очков. Команда Клаудио Раньери продолжает замыкать турнирную таблицу с 2 баллами.

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