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    «Монпелье» разгромил «Лорьян» на выезде

    «Лорьян» — «Монпелье»: счет матча 0:3 (0:1)

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    В матче 7-го тура французской Лиги «Лорьян» на своем поле крупно проиграл «Монпелье» со счетом 0:3 и остался в подвале турнирной таблицы.

    Лидер «Монпелье» Тежи Саванье
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    Лидер «Монпелье» Тежи Саванье

    На 30-й минуте счет открыл нигерийский форвард Акор Адамс с передачи Мусы Аль-Тамари.

    В середине второго тайма лидер команды Тер-Закарьяна Тежи Саванье четко реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

    На 89-й минуте дубль оформил Акор Адамс, которому ассистировал Жорис Шотар.

    Футбол. Франция. Лига 1
    Лорьян — Монпелье 0:3
    Голы: 0:1 Акор Адамс (30'), 0:2 Тежи Саванье (пенальти) (73'), 0:3 Акор Адамс (89') Лорьян: Ивон-Ландри Мвого, Монтассар Тальби, Жульен Лапорт, Сулейман Туре (Йоэль Мугиша Мвука, 46'), Жедеон Калулу (Игор Силва, 58'), Венсан Ле Гофф (Бенжамен Менди, 58'), Лоран Абергель, Жюльен Понсо (Жан-Виктор Макенго, 76'), Ромен Февр, Тео Ле Бри, Эли Жуниор Крупи (Sirine Doucoure, 61') Монпелье: Бенжамен Леком, Максим Эстеве (Мамаду Сако, 84'), Кики, Бечир Омерагич, Фалайе Сако (Энцо Чато, 64'), Вахби Хазри (Кельвин Йебоа, 64'), Тежи Саванье (Лео Леруа, 78'), Жордан Ферри, Жорис Шотар, Акор Адамс, Мусса Аль-Тамари Предупреждения: Жюльен Понсо (20'), Монтассар Тальби (33'), Максим Эстеве (61')

    «Лорьян» продолжает неудачно выступать в текущем сезоне и сейчас находится в зоне вылета. «Монпелье» постепенно набирает обороты и уже в середине турнирной таблицы Лиги 1.

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