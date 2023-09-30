«Лечче» — «Наполи»: счет матча 0:4, обзор голов

Авторами точных ударов стали Лео Остигард, Виктор Осимхен, Джанлука Гаэтано и Маттео Политано.
Футбол. Италия. Серия А
Лечче — Наполи 0:4
Голы: 0:1 Лео Эстигор (16'), 0:2 Виктор Осимхен (51'), 0:3 Джанлука Гаэтано (88'), 0:4 Маттео Политано (пенальти) (90 + 5') Лечче: Владимиро Фальконе, Валентен Жендрей, Марин Понграчич, Федерико Баскиротто, Антонино Галло (Patrick Dorgu, 61'), Хамза Рафья (Реми Уден, 61'), Юльбер Рамадани, Алексис Блен (Хоан Гонсалес, 61'), Габриэл Стрефезза (Роберто Пикколи, 71'), Никола Крстович, Pontus Almqvist (Jeppe Corfitzen, 82') Наполи: Алекс Мерет, Матиас Оливера, Лео Эстигор, Джованни Ди Лоренцо, Хвича Кварацхелия (Джакомо Распадори, 58'), Йеспер Линдстрём (Маттео Политано, 58'), Пётр Зелиньски (Джанлука Гаэтано, 83'), Станислав Лоботка (Йенс-Люс Каюсте, 76'), Андре Замбо Ангисса, Джованни Симеоне (Виктор Осимхен, 46'), Natan Предупреждения: Джованни Симеоне (17'), Хвича Кварацхелия (33'), Антонино Галло (36'), Юльбер Рамадани (58'), Хоан Гонсалес (81')
«Наполи» с 14 очками вышел на третье место в серии А. «Лечче» с 11 баллами опустился на седьмую строчку в турнирной таблице.