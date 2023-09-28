«Монца» сыграла вничью с «Болоньей», «Фрозиноне» и «Фиорентина» не выявили победителя

Программу 6-го тура итальянской Серии А завершали две встречи.

«Монца» на своем поле выдала против «Болоньи» не самый зрелищный поединок. Команды Раффаэле Палладино и Тиагу Мотты имели очень мало голевых моментов, поэтому счет 0:0 оказался абсолютно заслуженным.

Футбол. Италия. Серия А Монца — Болонья 0:0 Монца: Микеле Ди Грегорио, Армандо Иццо, Лука Кальдирола, Андреа Карбони (Роб Холдинг, 67'), Гиоргос Кирьякопулос (Самуэле Биринделли, 63'), Роберто Гальярдини, Маттео Пессина, Андреа Кольпани (Хосе Мачин, 78'), Патрик Чиурриа, Лоренцо Коломбо (Mirko Maric, 78'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 63') Болонья: Лукаш Скорупски, Хараламбос Ликояннис (Виктор Кристансен, 60'), Риккардо Калафьори, Сэм Бёкема, Лоренцо Де Сильвестри (Tommaso Corazza, 60'), Льюис Фергюсон, Уссама Эль-Аззузи, Михел Эбишер, Джошуа Зиркзее (Сидней ван Хойдонк, 75'), Йеспер Карлссон (Алексис Салемакерс, 59'), Риккардо Орсолини (Дан Ндой, 59') Предупреждения: Риккардо Орсолини (12'), Самуэль Виньято (71'), Самуэле Биринделли (80'), Патрик Чиурриа (86'), Thiago Motta (86'), Алексис Салемакерс (87'), Алексис Салемакерс (87'), Роберто Гальярдини (88'), Роб Холдинг (90 + 3')

Второй матч получился намного интереснее. «Фрозиноне» под руководством Эусебио Ди Франческо демонстрирует атакующий футбол на старте сезона. «Фиорентина» традиционно ярко играет при Винченцо Итальяно. Матч между ними получится неплохим и завершился вничью 1:1.

Уже на 19-й минуте лидер «фиалок» Николас Гонсалес забил гол с передачи Альфредо Дункана. Были еще неплохие шансы удвоить преимущество, но «Фиорентина» транжирила моменты.

После перерыва игра выровнялась и «Фрозиноне» удалось сравнять счет на 70-й минуте усилиями арендованного у «Ювентуса» аргентинца Матиаса Соуле.